Contre la propagation des fake news, WhatsApp limite les partages de messages

Plus que jamais, avec la période de confinement, WhatsApp fait partie des services les plus utilisés alors que la moitié de la planète est chez elle, coupée de ses proches et de ses amis. Si les échanges de messages et les appels audio ou vidéo sont légion -ils ont doublé dans les pays les plus touchés par le coronavirus-, la messagerie sait qu’elle sert aussi à partager des informations, plus ou moins vérifiées.

En ces temps où des informations contradictoires, parfois erronées, circulent sur le Covid-19, WhatsApp a décidé de prendre ses responsabilités. Un réseau de fact-checkers a été mis en place à travers le monde. Il s’agit en fait d’organes de presse spécialisés qui partagent leurs conclusions sur des informations leur paraissant louches ou imprécises. Mais WhatsApp, faisant sa réputation sur le chiffrement de ses échanges privés, n’a pas un œil sur tous les contenus partagés.

La branche de Facebook avait déjà ajouté une icône en forme de "double flèche" pour signaler un message ne provenant pas d’un contact direct et ayant été partagé avec au moins cinq autres utilisateurs. "(Cela) avait alors permis de réduire de 25 % les transferts de message dans le monde entier", explique WhatsApp dans un message sur son blog.