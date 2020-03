Pour lutter contre le Coronavirus, l'UE voudrait suivre nos smartphones à la trace

Accéder à la localisation des malades pour comprendre - à l'échelle de l'Europe - comment se répand le virus. Voilà en une phrase ce que voudrait mettre en place Thierry Breton, commissaire européen, qui organisait aujourd'hui une rencontre en vidéoconférence avec l'essentiel des opérateurs mobiles du continent, et la GSMA, le syndicat qui représente l'industrie mobile toute entière.

Un projet qui ne serait pas nouveauté à proprement parler, plutôt une version bien plus light de choses déjà vues ailleurs : on sait que le procédé a servi en Chine, en parallèle à une stratégie de confinement généralisé. En Corée-du-Sud, c'est à une politique de tests de dépistage administrés à grande échelle que la géolocalisation a été utilisée, ce qui aurait même permis au pays d'éviter d'en passer par le confinement. Mais dans les deux cas, c'est une géolocalisation précise et nominative de chaque malade qui été mise en place, pour remonter dans leurs déplacements, comprendre où ils étaient et avec qui ils auraient pu être en contact, et considérer ces personnes comme de potentiels cas à risque.