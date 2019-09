Pour près d'un milliard d'euros, Google efface son ardoise fiscale en France

RESET - 465 millions d'euros d'arriérés et pénalités fiscales, 500 millions d'amende : l'addition est salée, mais elle permet à Google de mettre fin à un différend fiscal vieux de près de cinq ans avec la France. En attendant la taxe GAFA.

"Nous avons mis fin aux différends fiscaux et connexes que nous avions en France depuis de nombreuses années". Le communiqué liminaire publiée ce jeudi par Google résume l'accord passé avec le fisc français devant un tribunal parisien, une négociation encadrée par la justice qui permet de mettre fin aux poursuites sans en passer par la case procès.

Aux termes de l'accord, c'est de près d'un milliard d'euros que le géant devra s'acquitter à l'Etat français. De quoi compenser les 189 millions d'euros d'impôts que le Parquet National Financier lui reprochait de ne pas avoir payé entre 2011 et 2016 et qui avaient motivé des poursuites pour "fraude fiscale aggravée'" à son encontre. En couronnant l'accord d'une pénalité massive, Google s'évite une possible condamnation et une procédure plus longue encore. Il s'agit là de la conclusion d'un "accord transactionnel" rendu possible en 2017 par Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics.