Pour taper vite sur votre clavier, inspirez-vous des gamers !

Et l’on trouve notamment cette technique chez les adeptes de jeux vidéo sur PC. Ils ont développé ce style plus rapide et plus intuitif qui leur permet d’enchaîner bien plus d’actions en quelques secondes. Les joueurs ont ainsi pris l’habitude de se servir de la main gauche - jugée souvent plus lente- pour frapper quelques touches ou groupe de touches très proches, celles qui gèrent souvent les contrôles du personnage (avance, frappe, recule, prend un objet, tire…).





Leur main droite clique, elle, sur la souris pour la caméra ou toute autre action, le tout de manière plus indépendante. Ils ont ainsi l’habitude de gérer séparément et complémentairement leurs mains. "Utiliser le chevauchement des touches donne un avantage de performance et permet de faire plus d'actions par seconde - il n'est pas nécessaire d'attendre que la touche précédente soit relâchée avant d'appuyer sur la suivante", explique Anna Feit, doctorante à l'Université Aalto. Cette technique nécessite cependant une plus grande attention, selon les observateurs.





Pour Antti Oulasvirta, un des membres de l’équipe de recherche, le ‘rollover-typing’ est un style de frappe qui s’acquiert automatiquement et ne peut pas s’apprendre. En fait, l’étude montre que, de nos jours, chaque utilisateur d’ordinateur développe sa propre façon de frapper, bien loin des cours de dactylographie d’antan. Les joueurs eSport ont ainsi appris à maîtriser cette techniquement de retournement de frappe qui leur permet de battre des records de vitesse. Mais pour les scientifiques, apprendre à taper vite, quelle que soit la manière, reste une qualité de productivité indéniable.