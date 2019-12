Pour vous inscrire sur Instagram, il faudra désormais renseigner votre âge

Pour sécuriser le réseau social et apaiser les échanges de sa communauté, Instagram a décidé de prendre de nouvelles mesures. Dans un post sur son blog, l’entreprise -qui appartient à Facebook- a annoncé des changements au niveau de l’inscription et de la messagerie.

“Selon nos conditions d'utilisation, vous devez avoir au moins 13 ans pour avoir un compte dans la plupart des pays”, rappelle ainsi Instagram dans un message. “Demander ces informations aidera à empêcher les mineurs de rejoindre Instagram, à préserver la sécurité des jeunes et à permettre des expériences plus adaptées à leur âge.” Un (gros) bémol : il s'agira de déclaratif sur l’honneur uniquement puisqu'il sera toujours possible de renseigner n’importe quelle année de naissance.

Concernant votre vie privée, pas d’inquiétude : personne ne saura véritablement votre âge car votre date de naissance ne va pas apparaître. En revanche, si vous l’aviez indiquée ou modifiée sur Facebook, elle sera automatiquement ajoutée -et/ou modifiée- sur votre profil Instagram.