Pourquoi "Rewind", la vidéo-rétrospective de Youtube pour 2018, fait l'unanimité... contre elle

Youtube, dont le métier consiste d'abord a montrer les vidéos des autres, vient de signer un record pas banal. Le service a réussi à créer la vidéo la plus impopulaire de sa propre histoire, ravissant le titre à la chanson "Baby" de Justin Bieber, en accumulant en une semaine à peine plus de onze millions de "pouces vers le bas", contre deux millions de like. L'objet de tant de détestation ? Une vidéo pourtant faite pour plaire : l'édition 2018 du "Youtube Rewind", qui compile en quelques minutes les tendances, les événements, et tous les Youtubeurs les plus suivis qui font le succès du site.





Pourquoi tant de haine ? À la fois pour la forme et le fond. Sur la forme, la vidéo est ébouriffante, une superproduction parfois difficile à suivre, comme si l'on avait voulu en mettre beaucoup trop à l'intérieur, entre les joueurs de Fortnite, les groupes de K-Pop, Baby Shark, des stars du petit écran, et tout le reste. Ça vaut le coup d'œil, comme une curiosité où tout irait un peu trop vite, on vous laisse juges...