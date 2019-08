Pourrait-on fabriquer une voiture volante ?

Une voiture volante, ce n'est plus de la science-fiction. C'est un projet qui pourrait voir le jour d'ici à la fin de l'année. L'idée de Franky Zapata est d'appliquer la technologie actuelle de son Flyboard Air à un véhicule plus traditionnel. Quid du design de cette machine révolutionnaire ? Pourrait-elle à terme remplacer l'avion ? Éléments de réponse avec notre journaliste Antoine de Précigout.



