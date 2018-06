Gratuit, sans pub et plutôt bien écrit : Facebook lance... un magazine papier

Il s'appelle Grow. Et malgré sa Une, ce n'est pas un magazine pour barbiers. La croissance dont parle le média que Facebook vient de lancer au Royaume-Uni, c'est celle du business, sous toutes ses formes. Un lancement discret, pour un magazine qui existe bien en version papier... mais que l'on ne trouvera pas en kiosque. Gratuit, il est pour le moment distribué dans des salons d'aéroport et dans certaines gares. Cible avouée : les chefs d'entreprise et les leaders d'opinion. Certains l'ont d'ailleurs trouvé dans leur boîte aux lettres. Grow sortira quatre fois par an. Et il vaut d'être lu, même si son rapport avec Facebook est ténu.