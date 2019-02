Huawei : on a vu de plus près le Mate X, son premier smartphone pliable

On connaît le goût de Huawei pour les écrans géants, bord à bord, pas toujours simples à concilier avec les emplacements des caméras, des micros, des haut-parleurs. Ici, le chinois a fait un choix de design délibéré : pour ne pas empiéter sur les écrans, les caméras ont été rassemblées à l'extrémité du Mate X, dans ce qui sera aussi une poignée permettant de tenir l'appareil d'une seule main en mode tablette. C'est assez élégant, on attend de le tenir en main pour avoir une opinion définitive, mais le design permet des choses nouvelles. Ainsi, quand on prendra une photo de quelqu'un, il pourra se voir directement à l'écran, comme un mode selfie tourné vers l'extérieur. Surtout, déplié ou non, le Mate X n'est plus qu'un écran géant, sans distractions, sans encoches. On est aussi rassuré par la finesse de l'appareil, 5,4 millimètres déplié, et onze millimètres d'épaisseur en mode smartphone.