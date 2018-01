Failles informatiques Meltdown et Spectre : vous êtes sûrement concernés, voici ce que vous risquez

SÉCURITÉ - On en sait plus sur les deux failles informatiques majeures repérées ces derniers jours et qui concernent la plupart des ordinateurs, smartphones et serveurs du monde entier, équipés de processeurs Intel, AMD ou ARM. Si l'une semble pouvoir être contrée, l'autre risque de vous exposer au piratage pendant des années. Pour l'instant, il est impossible de savoir si vous avez été victime d'une attaque. Explications.