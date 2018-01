Faille dans les processeurs Intel : pourquoi votre ordinateur pourrait être ralenti

Ce problème concerne tous les systèmes d'exploitation : Windows, MacOS, Linux. Les entreprises concernées, notamment Microsoft et Apple, devraient mettre à jour leurs systèmes pour corriger la faille. Selon The Register, la mise à jour de Windows devrait arriver ce mardi. Problème : ces mises à jour devraient engendrer une baisse de performance des processeurs de 5 à 30 %, car elles rendraient le noyau du processeur plus difficilement accessible.





Pour les particuliers, il n'y a rien à faire à part attendre ces mises à jour des systèmes d'exploitation. Mais de nombreuses administrations et entreprises stratégiques vont devoir effectuer des mises à jour complexes, ce qui peut occasionner de nombreux problèmes, par exemple dans le cas ou des "clouds" (des espaces de stockage à distance) seraient redémarrés, ou dans le cas ou des systèmes d'information complexes seraient profondément modifiés.