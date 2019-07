Protection des données : amende record de 5 milliards de dollars en vue pour Facebook

Selon le New York Times, des restrictions doivent accompagner l’amende, mais elles ne devraient pas être trop sévères. Les médias évoquent un contrôle plus strict des pratiques de Facebook afin de respecter la vie privée de ses utilisateurs, mais pas un changement fondamental dans l’approche ni une véritable prise de conscience de la responsabilité qui lui incombe. L’interrogation demeure, même si cette première décision de la FTC sonne comme un avertissement pour les géants du numérique qui sont convoqués ce mardi par le comité antitrust de la Chambre des représentants. "Les amendes et les sanctions ne sont efficaces que lorsqu’elles montrent qu’il y a des conséquences pour une entreprise se comportant mal. Mais Facebook s’est constamment mal comporté depuis sa création, et n’a reçu que des tapes sur la main de la part des autorités et des récompenses du marché", regrette The Verge dans un éditorial.





L’enquête initiale de la FTC visait à savoir si Facebook avait enfreint un accord à l’amiable de 2011 dans lequel il s’engageait au respect des données personnelles de ses désormais plus de 2,7 milliards d’utilisateurs actifs mensuels et à la transparence quant à leur utilisation. Facebook s’en sert notamment pour en tirer des revenus publicitaires gigantesques.