Protection des données personnelles : amende de 250.000 euros à l'encontre d'Optical Center

"UNE PROBITÉ EXEMPLAIRE"





Depuis le Canada, où il doit assister au G7 vendredi, Emmanuel Macron a réagi sur le cas d'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée. "Il y a un gouvernement qui gouverne et un président qui préside. Cette équipe a toute ma confiance. Je connais chacun de ses membres, ce sont des gens d'une probité exemplaire" et Alexis Kohler "au premier chef", a déclaré Emmanuel Macron à un groupe de journalistes français. Le conseiller du Président est visé par une enquête du parquet financier sur un éventuel conflit d'intérêts entre ses postes dans la fonction publique et ses liens avec l'armateur italo-suisse MSC.