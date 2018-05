Protection des données personnelles : ce que le RGDP va changer pour les internautes français ce vendredi

A partir de ce vendredi 25 mai entrera en vigueur le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles, plus connu sous le nom de "RGPD". Ce texte de loi, voté en 2016, entend avant tout responsabiliser les acteurs de l’économie numérique, en instaurant des obligations pour les entreprises et collectivités territoriales. Désormais, ceux qui désireront utiliser les données personnelles des Européens devront obtenir leur consentement et être clairs sur leur utilisation. Les citoyens pourront, quant à eux, s’appuyer sur le texte, s’ils estiment qu’une organisation les utilise de manière abusive. Ce "big bang" dans la manière de collecter et de traiter les données personnelles place l’Europe à l’avant-garde dans la défense des droits et libertés des citoyens sur Internet. LCI fait le point sur ce qui va changer pour les utilisateurs français.