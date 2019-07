Protection des données personnelles : Zuckerberg va devoir se porter garant de la bonne conduite de Facebook

Le quotidien américain explique que la FTC s'appuyait sur la possible violation possible par Facebook d'un accord juridique de 2011 sur la protection de la confidentialité des données de ses utilisateurs. L'accord prévoit que Mark Zuckerberg certifie personnellement chaque trimestre que Facebook se conforme aux conditions de l'accord. Le Wall Street Journal explique que le patron de Facebook devra certifier que le réseau assure pleinement les contrôles de confidentialité et garantit la sécurité des données de ses utilisateurs.





Avant même l’officialisation de l'accord à l'amiable, Facebook avait annoncé, mercredi, un bénéfice net en baisse de 50% au deuxième trimestre sur un an, à 2,6 milliards de dollars, à cause de l'amende record. Une somme pourtant en partie provisionnée en amont par le réseau social. Et, une fois de plus, l'amende n'a pas refroidi les investisseurs. Le titre Facebook grimpait de 3,34 % à la Bourse de New York à la clôture; Le chiffre d'affaires trimestriel de l'entreprise a atteint 16,7 milliards de dollars, supérieur aux attentes des analystes.