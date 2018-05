Protéger sa maison avant l'été

A un mois des vacances, il serait grand temps de penser à sécuriser votre maison. Avec l'arrivée du WiFi, des smartphones et du haut débit, la protection est devenue personnelle et plus intelligente. Munie d'une caméra, la sonnette connectée Ring, disponible à partir de 200 euros, se déclenche dès qu'une personne est à proximité et vous avertit sur votre smartphone. Les images partagées sur Internet ont également inspiré la même société à créer l'application Neighborhoods, une sorte de "réseau social du quartier" où les gens se partagent des informations sur d'éventuels voleurs ou des personnes suspectes. Quid de la sécurité interne de la maison ?



Ce jeudi 31 mai 2018, Cedric Ingrand, dans sa chronique "Parlons... high-tech", nous présente des objets connectés pour protéger la maison. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 31/05/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.