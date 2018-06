E3 2018 : faites vos jeux !

L'E3 est aussi une manne financière pour Los Angeles. En 2017, il a rapporté 75 millions de dollars à la ville et emploie quelque 28.000 personnes. Devenu l'un des biens culturels de premier plan un peu partout dans le monde, le jeu vidéo attise les convoitises et le déménagement du salon, dont on parle depuis longtemps, se fait encore attendre. En 2017, on estime à 2,6 milliards le nombre de joueurs dans le monde, que ce soit sur mobile, consoles ou PC, et des revenus dépassant les 116 milliards de dollars. Le jeu vidéo étend sa toile à tous les domaines et l'on parle de plus en plus souvent de la "gamification de la société" (l'utilisation du jeu vidéo appliquée à plusieurs domaines pour l'apprentissage, la coordination, la cohésion, etc.).





Preuve de l'élargissement des frontières du jeu vidéo, de nombreux speakers de haut vol sont attendus pour des conférences comme les réalisateurs Darren Aronofsky et Joe Russo (Avengers : Infinity War), les acteurs Elijah Wood – impliqué dans un projet en réalité virtuelle avec Ubisoft- ou Jack Black, ou les créateurs de la série Westworld, Jonathan Nolan et Lisa Joy. Des sportifs seront présents au tournoi Fortnite organisé en marge du salon. On ne compte plus les intervenants issus du milieu économique, industriel et même médical pour décrypter les tendances et les évolutions.