Qu’est-ce que "Bodyguard", l’appli qui protège Bilal Hassani des commentaires haineux ?

Non, Bilal Hassani n’a pas embauché Kevin Costner (pour les plus âgés) ou Richard Madden (pour les fans de Netflix) pour le protéger. Le fameux "Bodyguard" dont le jeune chanteur a évoqué le soutien cette semaine dans l’émission "Quotidien" est bien plus spécial que cela.





Depuis sa victoire samedi dernier dans "Destination Eurovision", le jeune homme de 19 ans doit en effet faire face, non pas à des fans hystériques, mais à un déferlement de haine et d’insultes sur les réseaux sociaux. Son look transgenre, son homosexualité assumée et sa chanson Roi, qui prône la tolérance, ne semblent pas répondre pour beaucoup à l’image idéale du candidat au célèbre concours de la chanson. Alors, les injures pleuvent. Mais Bilal Hassani a trouvé –en partie- la parade grâce à une application mobile.