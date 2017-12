Qu'est-ce qui changera pour le Père Noël dans le futur ? En 2030, le traîneau et les rennes appartiendront peut-être au passé. Et le Père Noël se déplacera en hélicoptère électrique pour délivrer des cadeaux aux enfants sages. C'est le thème de notre rubrique présentée par Ani Basar.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.