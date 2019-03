Quand Google Docs devient un... "chat" discret pour les ados pendant les cours

Imparable, car elle fonctionne partout, sur des apps mobiles, mais surtout dans n'importe quel navigateur web. Et si le réseau de l'école bloque Facebook, Twitter ou Snapchat, impossible de bloquer les connexions vers Google, ce qui reviendrait à interdire Gmail aux profs et surtout à fermer la porte aux Google Apps que les établissements utilisent bien souvent. Mieux encore, nombre d'entre eux -au moins aux États-Unis- se sont équipés de Chromebooks, ces petits PC portables simples et à bas prix où tout se passe dans le navigateur et dans les applications Google.