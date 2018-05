Quand la voiture se connecte à notre cerveau

Alors que les véhicules autonomes sont encore loin de circuler sur les routes, les constructeurs travaillent déjà sur une voiture capable de lire dans nos pensées. Connectée au cerveau du conducteur, celle-ci serait en mesure de détecter des signes de stress ou d'inconfort et pourra ajuster son style de pilotage en fonction de ces signaux. Si le véhicule se rend compte par exemple que vous n'êtes pas concentré ou fatigué, il va pouvoir prendre totalement la responsabilité de la conduite. Le volant va alors se rétracter et vous allez pouvoir profiter de ce moment-là pour regarder vos informations ou d'autres messages sur un écran. Explications en plateau avec Louis Bodin dans le cadre de notre rubrique "Demain".



