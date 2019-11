Quatre siècles plus tard, une IA démontre que Shakespeare n’a pas écrit "Henry VIII" tout seul

Près de 170 ans plus tard, c’est la science qui vient étayer sa thèse. Un chercheur de l'Académie tchèque des Sciences, Petr Plechac, a mis au point une intelligence artificielle capable d’analyser les oeuvres de Shakespeare (étude à lire ici en anglais). L’IA a ainsi avalé des écrits de différentes époques de ce dernier (Coriolan, Cymbeline, Le Conte d’hiver et La Tempête), mais aussi des pièces de Fletcher (Valentinian, Monsieur Thomas, The Woman’s Prize et Bonduca). Plechac lui a aussi fait "lire" des scènes tirées du travail de Philip Massinger, autre représentant du théâtre élisabéthain qui a succédé à Fletcher au sein de la compagnie royale. L’algorithme a appliqué ses connaissances à la pièce Henri VIII pour déterminer les auteurs des différents passages de l'oeuvre. Et d'arriver à une conclusion implacable : Shakespeare n’est pas le seul derrière sa conception.

L’IA s’est attachée au rythme du texte (la versification) et aux mots utilisés pour repérer d’éventuelles différences de style. Et elle a ainsi pu découper le processus de création : Shakespeare serait bien l’auteur des deux premières scènes et Fletcher aurait rédigé les quatre suivantes. Le poète à la renommée internationale se serait ensuite attelé à la rédaction jusqu’à la scène 3 de l’acte II dont il est conjointement à l’origine avec Fletcher qui a, ensuite, repris la main pour écrire la suite et l’Acte III. Shakespeare serait le seul responsable des premières scènes des Actes IV et V, puis possiblement de quelques passages. "L’IA a pu différencier très nettement les styles des deux auteurs. Et appliqué au texte d’Henri VIII, il apparaît clairement que les deux auteurs ont été impliqués," conclut Petr Plechac. En revanche, Massinger n’aurait pas contribué à la pièce, selon lui.