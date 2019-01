Réalité virtuelle, 3 D... : comment la technologie révolutionne l'achat immobilier

Franchir le pas de l’achat immobilier s’avère souvent compliqué, surtout quand il s’agit d’un bien neuf. Parmi les freins, figurent notamment la difficulté à se projeter dans des lieux qui n’existent pas encore, à visualiser ses meubles dedans ou tout simplement à être présent pour visiter et se rendre compte de l’avancée des travaux. Mais, de nos jours, les progrès de la technologie ont aussi touché le secteur, pour le plus grand bonheur des acheteurs et des vendeurs.





Dans un monde de plus en plus connecté, chacun veut pouvoir gérer son futur achat à n’importe quelle heure et de toutes les manières possibles. De nombreux promoteurs et agences l’ont bien compris. Il est ainsi devenu très courant -et facile- de prendre rendez-vous par internet, de visiter des appartements via des vidéos à 360° ou d’obtenir des plans en 3D pour se rendre mieux compte de la disposition des logements existants, histoire d'éviter des rendez-vous décevants. L'entreprise Artefacto s'est par exemple spécialisée dans l'adaptation de la 3D à l'immobilier. Elle compte désormais de nombreux clients immobiliers désireux de modéliser leur bien à vendre.