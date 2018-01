Réalité virtuelle : Oculus veut encore "mieux tromper les sens"

LCI : D’où vous est venue l’envie de travailler dans le jeu vidéo ?

Jason Rubin : À 7 ans, j’ai vu "Star Wars" au cinéma. La plupart de mes amis ne rêvaient alors que de combats au sabre laser et d’être Luke Skywalker. Je ne sais pourquoi exactement, je me suis dit : "C’est ça que je veux faire dans ma vie. Je veux faire des films et créer des mondes." Je suis rentré chez moi et j’ai demandé une caméra de cinéma à mes parents. Et ils m’ont dit non. Je leur ai alors demandé une caméra à l’épaule. Non plus. Vers le milieu des années 80, je me suis retrouvé face un ordinateur. J’ai découvert le code informatique. J’ai été fasciné. Alors, j’ai demandé un ordinateur et mes parents m’ont dit "non, non, non, ça suffit". Au bout d’un moment, mon père s’est ruiné pour m’en acheter un. J’avais 13 ans. Il m’a fait promettre de faire mes devoirs dessus. A 15 ans, je vendais mon premier jeu vidéo (Math Jam, ndlr). Deux ans plus tard, je bossais chez Electronic Arts. Et cinq après, nous avions créé Crash Bandicoot. C’est à cet ordinateur que je dois tout.

LCI : Et vous avez basculé de l’ordinateur à la réalité virtuelle…

Jason Rubin : "Star Wars" est à l’origine de tout. Je voulais créer des mondes. L’idée avec Crash était aussi de donner vie à des mondes, inventer des histoires et faire des jeux en même temps. Mais je m’en suis lassé. Car chaque jeu créé n’était en fait que sur écran. Je n’étais pas DANS "Star Wars" comme j’en avais rêvé, ni n’avais créé des mondes aussi immersifs. Et puis, Brendan (Iribe, le PDG d’Oculus VR) m’a approché et m’a demandé de venir le voir. A cette époque (2015, ndlr), je venais d’être papa, je prenais du recul sur beaucoup de choses. Mais il a su me convaincre. Aujourd’hui, j’ai la sensation de pouvoir être dans "Star Wars". J’ai l’impression de pouvoir créer ce genre d’univers ou du moins d’aider les gens à le faire. C’est ce qui me motive chaque jour pour aller travailler.