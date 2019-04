Recharge sans fil : sale temps pour les câbles

Côté nouveautés, si l’Airpower d’Apple ne sortira finalement pas, les chargeurs basiques ne sont plus seuls sur le marché. Parmi ceux que nous avons testé, chez Moshi, une batterie portable de 5000 milliampères de capacité, de quoi recharger n’importe quel smartphone, avec un fil, ou sans, en le posant sur la surface de la batterie.





Idem en voiture, avec un support à poser grâce à une ventouse sur le pare-brise, ou avec une griffe qui s’accroche aux déflecteurs des bouches de ventilation. Le support est à connecter à un chargeur branché sur l’allume-cigare, si la voiture ne dispose pas de ports USB. Mais une fois branché, fini les câbles, plus besoin de connecter et déconnecter le téléphone quand on prend sa voiture ou quand on la quitte. Le smartphone se glisse dans le support d’une seule main, deux languettes parées de plastique souple viennent sécuriser l’ensemble quand on pose le téléphone sur son support, qui se met à recharger immédiatement. Élégant, et efficace, le Powercar Contact de X-Moove coûte une soixantaine d’euros.