REPORTAGE - Reconnaissance faciale : Londres, royaume des caméras qui vous repèrent dans la foule

JT 20H - Cédric O, le secrétaire d'État chargé du Numérique, a annoncé lundi qu'il souhaitait évaluer les possibilités d'utilisation de la reconnaissance faciale dans l'Hexagone. Notre voisin, le Royaume-Uni, en fait déjà grand usage pour lutter contre l'insécurité. Comment cela fonctionne-t-il ? Est-ce efficace ? Comment empêcher les dérives ? Nous avons enquêté à Londres.

Londres est l’une des villes les plus vidéo-surveillées au monde : 500.000 caméras y sont installées. Il est donc quasiment impossible de marcher dans la rue sans être repéré. Mais au-delà de la vidéo-surveillance, les caméras les plus sophistiquées sont désormais dotées d'une technologie encore plus pointue : la reconnaissance faciale. Comme son nom l'indique, elle permet notamment de reconnaître le visage d'une personne recherchée dans une foule de plusieurs milliers d'individus.

Pendant plusieurs mois, la police britannique a multiplié les tests dans la rue. Sans possibilité d'y échapper : un homme s'étant couvert le visage pour éviter d'être reconnu a alors reçu une amende d'environ 100 euros.