Reconnaissance faciale : peut-on vraiment y échapper ?

Révolutionnaire, pour les uns. Liberticide et dangereuse, pour les autres. Pour vous aider à y voir plus clair dans ce débat, LCI a confronté les points de vue de l’un de ses partisans, Didier Baichère, député (LaREM) des Yvelines, vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de l’un de ses détracteurs, Martin Drago, juriste à la Quadrature du net, association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet.

Déjà omniprésente en Chine, ce système permet, par exemple, de payer en caisse ou d’ouvrir la porte de sa chambre d’hôtel, mais aussi de verbaliser automatiquement un passant parce qu'il n'a pas traversé sur les clous. Mais cette technologie, aussi prometteuse soit-elle, a aussi sa part d’ombre. Et notamment, son usage à des fins de surveillance. Aux Etats-Unis, certaines villes ont même décidé de l'interdire. En France, la reconnaissance faciale s’installe doucement dans le paysage au travers d'expérimentations. Le 29 octobre, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a stoppé un projet d'expérimentation de la région Provence-Alpes-Côtes-d'azur (Paca) visant à installer des portiques équipés de système de reconnaissance faciale dans deux lycées de Nice et Marseille.

LCI : Pourquoi la reconnaissance faciale fait-elle si peur ?

Didier Baichère (député LaREM) : De nombreuses personnes en France l'utilisent déjà dans leur quotidien, sans que cela n’émeuve personne. C’est le cas, par exemple, lorsque vous déverrouillez votre téléphone avec votre visage ou quand vous effectuez un paiement dématérialisé via votre smartphone. Entre rejet en bloc et usage débridé, il y a un chemin à définir dont la responsabilité incombe aux pouvoirs publics. D’où la nécessité de faire preuve de pédagogie pour expliquer aux gens de quoi il s’agit réellement et de multiplier les expérimentations de manière à développer nos propres technologies. Et ainsi ne plus faire appel à des entreprises étrangères.

Martin Drago (juriste à la Quadrature du net) : La reconnaissance faciale pose des difficultés majeures en termes de protection de la vie privée et d’exercice des libertés publiques. Car, qui dit "reconnaissance", dit aussi "connaissance préalable", et donc fichage. Le but de ces technologies, à terme, c’est une surveillance de masse, invisible et indolore. Lorsqu’on recueille vos empreintes ou votre ADN, vous le savez. Avec la reconnaissance faciale, c’est beaucoup plus insidieux. Vous ne savez pas forcément qu’une caméra vous filme et compare votre visage à une base de données. De même, il faut bien comprendre que la donnée biométrique n’est pas une donnée comme les autres, car elle est intrinsèquement liée à votre corps.

LCI : Que pensez-vous des expérimentations qui sont d'ores et déjà menées en France ?

Didier Baichère : Depuis l’été 2017, une expérimentation est menée au sein des aéroports d’Orly et Roissy pour le contrôle aux frontières. Le dispositif sera élargi dès janvier prochain pour l'enregistrement et l'embarquement des passagers. L'objectif est de fluidifier l’accès des passagers, tout en assurant un contrôle de sécurité efficace. Le système "Parafe", c’est son nom, se base sur le gabarit indiqué dans votre passeport biométrique, qui est ensuite recoupé avec une photo prise en direct par une caméra. Une fois que les portes s’ouvrent et que l’utilisateur quitte le sas, toutes les informations sont immédiatement supprimées. A aucun moment, il y a une comparaison avec une base de données existante.

Martin Drago : Lors du carnaval de Nice en février dernier, la municipalité avait décidé d’expérimenter des portiques à reconnaissance faciale. A l’époque, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) avait dit regretter ne pas avoir été saisie suffisamment à l’avance par la municipalité pour se prononcer de manière approfondie sur la question. Les expérimentations sont menées sans aucun débat préalable quant à l’utilité de ces technologies et aux dangers qu’elles représentent pour nos libertés.