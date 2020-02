Recyclable, recyclé, ou solaire : quand le high-tech est plus doux pour la planète

La marque française, spécialisée dans les accessoires pour smartphone, avait déjà au catalogue des coques pour mobiles bio-dégradables, conçues à partir de fibre de bambou. D'autres étaient produites à partir de plastiques recyclés, et c'est là que se trouve la nouveauté : Muvit travaille désormais avec une ONG qui récupère les plastiques repêchés dans les océans, et les retraite pour pouvoir les utiliser comme matières premières. La prochaine coque de votre smartphone pourrait ainsi dépolluer les mers, pour une vingtaine d'euros environ.

Première découverte de cette chronique, au Grand Palais à Paris cette semaine, lors de ChangeNow, le sommet mondial de l'impact positif. Au milieu des solutions d'emballage verts et des systèmes d'absorption du CO2 ambiant, un stand, celui de Muvit, proposait des objets beaucoup plus quotidiens.

D'autres marques comme Xoopar produisent aujourd'hui des accessoires issus du recyclage, ou eux-même entièrement recyclables. De la batterie portable à la souris sans fil, du câble de recharge au haut-parleur bluetooth, le fabricant a toute une ligne de produits entre 10 et 50 euros, pas plus chers que leurs équivalents beaucoup moins vertueux.

Cette tendance du recyclé, on la trouve aussi dans des appareils plus complexes, et plus chers. Ainsi, le nouveau PC portable Dragonfly de HP, s'il communique surtout sur sa légèreté, pourrait aussi s’enorgueillir du poids allégé de son empreinte environnementale. Il est l'un des premiers à être fabriqué à partir de 70% de matériaux recyclés, du magnesium utilisé pour son châssis, aux plastiques de la coque et du clavier, entre autres. À terme, HP voudrait que tous ses matériels intègrent au moins 30% de matériaux recyclés.