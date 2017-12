Red Dead Redemption 2, Detroit, Far Cry, Dragon Ball FighterZ... les jeux vidéo qu'on attend le plus en 2018

The Last of US Part 2

Joel et Ellie sont de retour dans de nouvelles aventures qu’on s’attend à être aussi étranges et angoissantes que les premières. La dernière bande-annonce dévoilée à l’E3, mêlant tortures et zombies, a laissé quelque peu perplexe face à la trame possible de l’histoire, on a hâte d’en savoir plus.

Un jeu Naughty Dogs exclusivement sur PS4 disponible courant 2018 – PEGI 18