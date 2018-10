Red Dead Redemption II : on a pu avoir un avant-goût du jeu qui va faire sa loi

Cette histoire de hors-la-loi en plein Far West s'annonce haletante avec de multiples possibilités et des choix qui influencent le déroulé de votre aventure, tantôt en solo, tantôt en groupe. Après avoir classiquement -mais non sans difficulté dans la neige- attaqué le train, dézingué les ennemis et volé la cargaison, nous avons eu la possibilité d'éliminer ou non les témoins du braquage du train. Un geste qui modifie par la suite la trame de l'histoire et les rapports entre personnages.





On peut aller partout, franchir toutes les portes, tout fouiller, parler à chaque habitant par le biais de contrôles enrichis qui offrent une multitude d'interactions, et autant d'orientations prises pour votre héros. Les très volubiles dialogues constituent d'ailleurs l'une des richesses du scénario et parsèment le tout de nombreux éléments pour avancer dans l'histoire.