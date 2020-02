Réseaux mobiles : sans attendre le lancement de la 5G, la course à la 6G a déjà commencé !

Quand ils imaginent la fiche technique de la 6G, sans aucune contrainte technique, régulateurs et industriels peuvent viser haut, très haut. Au Japon, on promet d'abord une 6G qui amplifierait encore les bénéfices de la 5G : plus de débit, pour plus d'appareils connectés en même temps, sur un réseau plus sûr et encore moins gourmand en énergie. Des bénéfices qui iraient aussi là où la 5G ne va pas : dans son document de travail, NTT imagine ainsi un réseau qui pourrait couvrir plus largement les mers et même le ciel, pour que votre connexion mobile ne s'éteigne pas en avion. Autre territoire à couvrir : l'espace, avec des satellites qui étendraient jusqu'à une orbite géostationnaire la portée du réseau mobile. Des extensions du domaine du mobile que l'opérateur n'imagine que dans un futur encore mal défini.

Côté chinois, on voit plus haut encore, au moins en terme de débits. Si la 5G fait entrer le mobile dans l'ère du gigabit, le groupe de travail du ministère chinois des Sciences et Technologies imagine la 6G nous propulser mille fois plus vite, à des vitesses atteignant le térabit/seconde. Un débit que même la meilleure des connexions fibrées n'atteint pas aujourd'hui. De quoi télécharger près de 150 heures de vidéo 4K en moins d'une seconde.