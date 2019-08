Réseaux sociaux : la digital detox, très peu pour les Français en vacances !

Pas de vacances pour les réseaux sociaux ! Que ce soit sur Twitter, Instagram ou Facebook, vos fils d'actualité sont envahis de photos de plage, de décors paradisiaques, couchers de soleil magnifiques, folles randonnées ou virées incroyables... Bienvenue à l'ère du diktat de la perfection jusqu'en vacances !





Le voyagiste en ligne Expedia s’est amusé à interroger les Français sur leurs habitudes sociales en vacances. Et les sondés ne troquent pas leurs réseaux pour le farniente. Bien au contraire. Ils sont ainsi 30% à poster leurs photos de plage ou vacances pour partager des souvenirs avec la famille et les amis. Plus d’un sur quatre (27%) le fait pour compiler des souvenirs drôles et décalés et 9% avouent le faire pour rendre leurs amis jaloux. A noter que 6% des personnes interrogées reconnaissent poster des photos d’elles sur le sable pour se vanter de leurs vacances.





Si 11% des sondés admettent avoir déjà bloqué un ami sur les réseaux sociaux face à une avalanche de photos de vacances, près de 3 sur 10, à l’inverse, vont choisir leur lieu de villégiature pour pouvoir prendre de belles photos à partager en ligne (28%).