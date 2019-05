Réseaux sociaux : pourquoi les démocrates américains veulent-ils le démantèlement de Facebook ?

Facebook vient de vivre des mois un peu difficiles. Après l'affaire des piratages de données personnelles d'usagers, l'entreprise de Mark Zuckerberg doit faire face à une offensive des démocrates aux États-Unis. Ces derniers veulent demander son démantèlement. Comment expliquer cela ? Plus de détails avec François Lenglet, notre spécialiste économie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.