Les 10 jeux vidéo qu’on attend en 2019

Le très poétique jeu de Moon Studio est de retour et son petit héros de lumière aussi. Plus de trois ans plus tard, Ori reprend du service pour un second volet qui conserve sa magie et sa difficulté. Jeu de plateforme en 2D, Ori and the Will of the Wisps est un jeu pour toute la famille, avec des graphismes et une musique sublime. Il a amélioré les mécaniques de jeu pour être pris plus facilement en main. Il nécessite toujours réflexion et astuces pour progresser, débloquer des mécanismes et résoudre les mini-puzzles.





Disponible courant 2019 sur Xbox One et PC