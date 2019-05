Revendre ou acheter à bas prix : Vinted, Videdressing..., les applis de vide-dressing ont le vent en poupe

L’achat et la revente de vêtements de seconde main continuent de faire des émules en France. On ne compte plus les applis de vide-dressing qui fleurissent régulièrement, moyen de gagner un peu d'argent et de vider ses étagères pour certains, de faire des économies parfois conséquentes pour d'autres.





Et le marché est en plein boom. La plateforme Vinted revendique ainsi désormais plus de 9 millions d’inscrits chez nous -son principal marché sur plus de 21 millions d’utilisateurs- et s’offre de vastes campagnes de publicité difficiles à manquer. L’entreprise avançait en début d’année un chiffre d’affaire de 24,3 millions d’euros en France, Espagne et Belgique. Présent également depuis une décennie, Videdressing compte moins d’inscrits (un peu plus d’un million), mais 60% de son chiffre d'affaires se fait sur mobile. De quoi attirer l’attention du Bon Coin, qui l’a racheté.





Le profil des utilisateurs de ces applis est assez similaire : une femme majoritairement entre 18 et 29 ans. Et le fonctionnement est des plus simples : pour les vendeurs, il suffit de créer sa boutique et de choisir le prix de vente de chaque article. Pour les acheteurs, cela ressemble tout simplement à un site ou une appli de commerce en ligne, mais avec des articles de secondes mains et des prix fort attractifs.





Petit tour d’horizon des principales applications mobiles de vide-dressing.