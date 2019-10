Revendre ses vêtements en ligne, c'est tendance !

JT 20H - Une plateforme communautaire permet à ses utilisateurs de refaire leur garde-robe à prix cassé. Ils peuvent y vendre les pièces trop usées, trop petites ou démodées, mais également acheter d'autres articles.

Vous avez certainement dans votre placard un jean, un pull ou une paire de chaussures que vous ne portez jamais. En moyenne, nous ne mettons que 20% de ce que contient notre garde-robe. Alors, que faire du reste ? Un site internet a trouvé la solution. Vinted permet à ses utilisateurs de vendre, mais également d'acheter des vêtements et accessoires d'occasion. Chaque jour, 400 000 articles sont mis en ligne par des particuliers.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.