REVIVEZ - Keynote : Apple dévoile trois iPhone 11, un nouvel iPad, une Apple Watch et des services

Ils étaient attendus, ils sont venus. Apple a profité de sa keynote de rentrée pour dévoiler ses nouveaux smartphones 2019 pour succéder aux iPhone XR, XS et XS Max. La firme californienne reprend une numérotation classique avec l’arrivée de la gamme iPhone 11. Mais si l’iPhone de base garde ce nom, il sera désormais accompagné des iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Une volonté de se démarquer pour la marque entre le modèle plus grand public et ceux pour les utilisateurs exigeants, "sans être nécessairement des professionnels", a bien précisé Apple.





L’iPhone 11 s’enrichit d’un second capteur photo au dos pour pouvoir mieux zoomer et dézoomer, améliorer son mode portrait et la vidéo. Les iPhone 11 Pro et Pro Max passent à trois capteurs pour leur appareil photo (ultra grand angle). Les trois appareils seront évidemment plus puissants que leurs homologues 2018 grâce à la puce A13 Bionic, une batterie renforcée et iOS 13 plus fluide. Ils ajoutent chacun de nouvelles couleurs dont le vert, une meilleure sécurisation via la caméra en façade qui pourra déverrouiller l’appareil dans davantage de position en reconnaissant mieux le visage. L’iPhone 11 démarre à 809 euros, l’iPhone 11 Pro à 1.159 €.





Apple a profité de l’événement pour présenter un nouvel iPad d’entrée de gamme (dès 389 €) qui voit son écran s’élargir (de 9,7 pouces à 10,2 pouces) et une nouvelle Apple Watch avec une fonction d’écran toujours allumé et actif. La montre connectée sera aussi disponible avec des boitiers en titane et céramique.





Du côté des services, Apple a frappé un grand coup. Apple Arcade, l’abonnement à un très large catalogue de jeux mobiles accessibles en illimité, est lancé le 19 septembre à 4,99 euros par mois (premier mois gratuit). Apple TV+ et ses séries accueillant le gratin hollywoodien sera lancé le 1er novembre au même tarif. Et en cas d’achat d’un nouveau produit, c’est un an d’abonnement gratuit qui est accordé.