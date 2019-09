REVIVEZ - Keynote Huawei : les nouveaux Mate 30 haut de gamme se passeront de Google !

DOMMAGE COLLATÉRAL – Huawei a dévoilé ses nouveaux smartphones haut de gamme Mate 30 et Mate 30 Pro ce jeudi après-midi à Munich. Pris entre la guerre commerciale entre Washington et Pékin, les appareils du constructeur chinois tourneront bien sous Android mais devront se passer des applications de Google. Conséquence : la date de sortie et les pays concernés ne sont pas encore connus.

Jusqu'au bout, Huawei a laissé planer le suspense ce jeudi après-midi à Munich. On savait que le constructeur allait y dévoiler la nouvelle génération de ses smartphones Mate, des modèles très haut de gamme Mais on ne savait pas quel sort serait réservé au système Android et aux applications de Google, le magasin d'applications Play Store en tête. Pris en tenaille dans la guerre commerciale qui oppose l'administration Trump à la Chine, Huawei se voit en effet interdit de collaborer avec des entreprises américaines, Google en tête. Conséquence : si les nouveaux appareils tourneront bien sous une version open-source d'Android, libre d'accès, ils ne peuvent intégrer les applications de Google livrées habituellement en standard avec le système. Exit donc Maps, Gmail, Google Photos, Youtube et surtout le Play Store, le magasin d'applications qui permet d'installer sur son appareil toutes les grandes applications tierces -réseaux sociaux, commerce en ligne, applications professionnelles, jeux vidéo... À la place, Huawei installera son interface EMUI10 et son propre magasin d'applications, bien moins riche. La marque promet néanmoins de consacrer un milliard de dollars à encourager et aider les développeurs à y proposer leurs apps.

Photo et puissance

Autre conséquence: les nouveaux Huawei n'ont pas de date de sortie ferme chez nous, tout au plus parle-t-on de la fin 2019, sans même s'engager fermement à ce qu'ils sortent au final. Huawei semble en fait vouloir repousser l'échéance, probablement dans l'espoir que la guerre commerciale sino-américaine ne trouve une issue rapidement. Pour autant, il serait vraiment dommage que ces smartphones ne sortent pas, vu les fonctions très haut de gamme ajoutées au rayon photo et vidéo, dans la lignée des modèles précédents. Ultra-ralenti (jusqu'à 7680 images/seconde!), caméra 3D en façade, deux capteurs 40 megapixels à l'arrière et un zoom 3x, entre autre raffinements que l'on attend de pouvoir tester. À côté des Mate 30 et Mate 30 Pro, Huawei a aussi dévoilé de nouvelles montres connectées, mais aussi un téléviseur très haut de gamme, où l'absence des applications Google posera bien moins de soucis.

La très grande interrogation de la conférence réside dans la possibilité de Huawei d'intégrer Android, le Play Store et toute la série d'applications Google. Cela pourrait avoir des répercussions sur la sortie ou non des Mate 30 en Europe.

Comme Apple, Samsung ou Google, Huawei n'est pas épargné par les fuites. Une vidéo d'unboxing (déballage de la boîte) a même déjà circulé sur la toile pour voir à quoi ressemblera le prochain Mate 30 Pro. Trois autres smartphones doivent également être présenté (Mate 30 Lite, Mate 30 et Mate 30 RS conçu avec Porsche Design).

