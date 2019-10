REVIVEZ - Keynote : Microsoft dévoile une tablette et un smartphone à deux écrans pliables

SURPRISES - A l’occasion d’une conférence riche en nouveautés, qui s’est tenue ce mercredi à New York, Microsoft a présenté sa vision du futur de la mobilité. Cela prend la forme d’une tablette et d’un smartphone à double écran et pliables, baptisés respectivement Surface Neo et Surface Duo.

Il est rare que Microsoft tease autant ses événements et il faut bien reconnaître que l’habituelle et discrète -voire précautionneuse- firme de Redmond avait de quoi croire en le potentiel de sa conférence qui s’est tenue ce mercredi à New York. Satya Nadella et ses équipes, Panos Panay en tête, ont présenté toutes les nouveautés des gammes habituelles Surface Pro (7e du nom) et Surface Laptop (3e déclinaison), mais aussi quelques surprises. Au premier rang desquelles deux produits pliables à double écran et pensés autant mobilité qu’ultra-fonctionnalité. Voici donc Surface Neo, une tablette très fine (5,6 mm d’épaisseur ouverte) et relativement légère (655 grammes). Mais avec deux très grands écrans LCD de 9 pouces chacun, ce qui en fait un sacré livre à tenir. Avantage certain : Surface Neo peut être utilisé verticalement ou horizontalement avec chaque écran indépendant. Un clavier et un stylet aimantés seront disponibles pour transformer cela en ordinateur portable à double écran. Et Microsoft a également dévoilé une version mini, plus facile à mettre dans la poche. Surface Duo propose deux écrans de 5,6 pouces, mais surtout une fonction smartphone. "L’esprit de Surface avec tous les services Google et Android", se félicite Microsoft. Le concurrent des Samsung Galaxy Fold et autres Huawei Mate X surtout. Et on a aussi découvert des écouteurs sans fil baptisés Surface Earbuds.

Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conférence Microsoft en notre compagnie ! De très nombreux produits ont été dévoilés à cette occasion pour la gamme Surface : - La tablette tactile Surface Pro 7 (à partir de 919 euros) - La très puissante Surface Pro X (à partir de 1.149 euros) - Des ordinateurs portables Surface Laptop 3 qui arrivent désormais en deux tailles d'écran 13,5 et 15 pouces (à partir de 1.149 euros) - Des écouteurs sans fil Surface Earbuds (249 dollars) - Une tablette double écran pliable Surface Neo et sa déclinaison en smartphone plus petit Surface Duo

La révolution de l'USB-C est en marche chez Microsoft qui en a équipé tous ses produits.

La réponse de Microsoft à Samsung et son Galaxy Fold ou encore le Huawei Mate X. Mais il va encore falloir être patient... 17:20 C'en est fini de cette conférence Microsoft riche en nouveautés et surprises. Direction le showroom pour voir tout cela de près ! 17:18 17:18 SURFACE NEO 17:15 17:15 SURFACE NEO : UNE TABLETTE PLIABLE AVEC DEUX ÉCRANS 17:13 17:04 17:02 SURPRISE

On nous avait promis des surprises. En voilà une autre. Va-t-on enfin voir ce mystérieux produit à double écran ? 17:02 17:02 16:57 16:53 16:52 16:48 16:48 16:37 16:37 16:27 16:27 16:27 16:24 16:11 16:06 16:04 16:04 16:04 Satya Nadella ouvre la conférence. Il évoque la volonté de ses équipes de mettre les utilisateurs au coeur des produits, innover pour les amener à encore plus de créativité. Il passe en revue les différents produits innovants lancés par Microsoft ces dernières années comme les lunettes de réalité mixte HoloLens ou encore Microsoft Studio, l'ordinateur multifonctions ultra-puissant pour les créatifs. 16:02 15:57 15:51 15:47 15:42 Microsoft a convié quelque 300 journalistes internationaux pour son événement newyorkais. Une conférence en comité restreint, mais où l'on trouve aussi quelques fans de Surface qui ont eu le droit de venir assister à la présentation. 14:30 03:41 QUELS PRODUITS À VENIR ?

C'est l'un des produits les plus attendus de la conférence. Sans surprise la tablette tactile hybride Surface Pro sera présentée dans sa 7e déclinaison. Elle devrait abandonner la présence de son Mini DisplayPort pour le remplacer par un port USB-C devenu plus courant. A l'intérieur, on devrait toujours retrouver un processeur Core i10 d'Intel. Ce même processeur de 10e génération pourrait également équiper les ordinateur Surface Laptop 3 qui aurait enfin le droit également à la présence d'un port USB-C.

Côté des possibles invités, on trouve la rumeur insistante d'une autre tablette Surface Pro dédiée à la mobilité. Elle embarquerait une architecture ARM, serait prête pour partir en déplacement. Elle aurait surtout deux ports UBS-C et un nouveau modèle de stylet. Mais nul ne sait s'il s'agirait également du modèle de Surface à doublé cran pliable, le fameux projet Centaurus. 03:34 TEASING

Depuis plusieurs jours, Microsoft fait monter la pression avant son événement à coup de tweets et d'infos distillées au compte-gouttes. Dans ce tweet, la firme se permet même de challenger ses fans pour qu'ils imaginent de quel bruit il pourrait bien s'agir... 03:31 22:36 L'HISTOIRE DE MICROSOFT EN 10 DATES

Un tweet, un étrange bruit, des promesses “d’innovations surprises” et beaucoup de mystères. C’est ainsi que Microsoft tease sa conférence de ce mercredi 2 octobre (à suivre en direct sur LCI.fr à 16h) depuis quelques temps. On sait que l’événement sera dédié à la gamme de produits Surface, tablettes tactiles et ordinateurs portables en tête, qui vont subir le traditionnel coup de rafraîchissement, voire mieux encore. Si Microsoft a été relativement épargné par les fuites qui gâchent souvent l’effet de surprise des conférences tech, les derniers jours ont néanmoins amené leur lot de rumeurs. Et même des visuels pour certains produits. Quoi qu'il en soit, on sait que la firme américaine s’apprête à dévoiler une Surface Pro 7, la tablette à succès instituée il y a fort longtemps par Panos Panay, le responsable produits. L’ordinateur léger et puissant Surface Laptop devrait quant à lui connaître sa troisième déclinaison avec un nouveau format d’écran de 15 pouces.

Et la fameuse “innovation” promise ? Il pourrait s’agir d’un produit deux-en-un dédié à la mobilité avec (enfin) de la 4G et peut-être même compatibilité 5G. A moins qu’il ne s’agisse enfin du projet “Centaurus” (jadis nommé "Andromeda"), nom de code supposé d’un appareil totalement inédit chez Microsoft, doté de deux écrans pliables à la façon d'un Samsung Galaxy Fold ou d'un Huawei Mate X. Il serait réalisé en collaboration avec Intel, le fabricant qui a déjà dévoilé des prototypes d’appareils à double écran et qui collaborerait avec Microsoft sur ce nouveau segment. L’an dernier, ce même 2 octobre, Microsoft avait déjà tenté de se lancer sur un nouveau marché, celui des écouteurs avec l’arrivée des Surface Headphones. L’entreprise de Satya Nadella promet pour cette année quelque chose “qui va faire du bruit”. Et l’on murmure qu’une enceinte intelligente serait dans les tuyaux du campus. Mais elle pourrait n'être réservée qu'aux professionnels.