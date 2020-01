REVIVEZ - Salon CES de l'électronique de Las Vegas : des voitures électriques en autopartage façon chenille

KIWEE, UN PROJET ORIGINAL MADE IN FRANCE





Repenser les transports de demain pour qu'ils soient plus soucieux de l'environnement, plus collectifs et abordables. Quand on parle de la mobilité de demain, l'autopartage vient rapidement à l'esprit comme alternative aux voitures individuelles qui congestionnent les grands centres urbains.





Et c'est logiquement que le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a conçu en interne un système d’autopartage autour de véhicules électriques compacts disponibles en stations dédiées ou en libre service. Jusque-là, rien d'original. Et pourtant, Kiwee ne se veut pas un service classique.





Chaque véhicule pourra prendre de deux à trois passagers pour de petites liaisons en ville ou juste autour. Il reprend le design d'un caddie de supermarché et c'est ainsi qu'a été pensé son fonctionnement : pouvoir s'emboîter les uns derrière les autres pour former un "train" que ne conduira que le seul chauffeur à l'avant. Les autres seront passagers de cette chenille. Et le système vaut aussi pour la recharge. La borne se trouve sous le premier véhicule et tous les autres à la suite se retrouvent en charge.