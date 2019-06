REVIVEZ - Du "cloud gaming" à l'arrivée de Netflix : le salon E3 du jeu vidéo a fait le plein de nouveautés

CALL OF DUTY MODERN WARFARE : BEAU ET SOMBRE





Plus tactique et stratégique, mais aussi plus peaufiné visuellement et terriblement sombre, modernise la version sortie en 2007. Comme on l’explique du côté d’Infinity Ward en charge de la conception du jeu, l’idée était d‘adapter le jeu au monde contemporain, à ses nouveaux combats, nouveaux ennemis et nouvelles tactiques.





La démo à laquelle nous avons pu assister nous a dévoilé un assaut opéré par les forces spéciales sur une maison londonienne. Les soldats tentent de neutraliser des terroristes qui y ont pris leurs quartiers, éparpillés sur les multiples étages des lieux. Du combat tactique certes pour s’infiltrer avant de frapper, mais aussi une certaine précision chirurgicale dans les attaques et sans pitié face à l’ennemi. Ca ressemble bien à du COD en milieu urbain, mais avec plus de noirceur (la scène se déroulait de plus la nuit).





Vous pourrez incarner deux personnages : le sergent anglais Kyle Gerrick, ancien membre de l'armée britannique reconverti dans la lutte antiterroriste; ou l'agent de la CIA Alex, en mission au sein d'une milice locale au Moyen-Orient.





CALL OF DUTY : MODERN WARFARE - Disponible le 25 octobre sur PS4, Xbox One et PC - PEGI 18