REVIVEZ - Samsung dévoile son Galaxy A9, le premier smartphone avec quatre capteurs photo

Il était murmuré, il est bien là. Trois ans après un premier lancement, Samsung revient avec son Galaxy A9 et en fait son nouveau photophone de référence en le dotant de quatre caméras à l'arrière. Après avoir innové avec un triple capteur photo sur du milieu de gamme avec son Galaxy A7 annoncé en septembre et désormais disponible, le constructeur sud-coréen a décidé d'aller encore plus loin, mais en positionnant toujours les lentilles à la verticale sur le côté de sa face arrière. Le tout dans un châssis métallisé brillant et coloré -la France ne devrait avoir le droit qu'à la déclinaison noire.





La lentille principale est de 24 MP (f/1.7) comme pour la caméra selfie à l'avant. Elle s'accompagne d'un capteur de profondeur de 5 MP (f/2.2), d'un ultra grand-angle de 120° de 8 MP (f/2.4) et d'un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique x2 (f/2.4). Un combo qui doit permettre au Galaxy A9 (2018) de s'en sortir dans n'importe quelle situation photographique. "Avec la gamme A, on veut montrer notre savoir-faire et apporter de la technologie vraiment nouvelle pour des smartphones conçus pour vous", a indiqué DJ Koh, le grand patron de Samsung Electronics, lors de la conférence de présentation ce jeudi matin à Milan.





Derrière son écran Super Amoled de 6,3 pouces, le nouveau venu dispose de 128 Go de stockage (extensible jusqu'à 512 Go avec une carte microSD), d'une batterie de 3.720 mAh avec charge rapide via le câble USB-C.

Le Galaxy A9 (2018) sera disponible le 15 novembre à 599 € (précommandes dès le 5 novembre).