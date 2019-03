Apple a également dévoilé un service d'abonnement mensuel au catalogue de jeux vidéo payants de l'AppStore. Disponible à l'automne prochain, et très probablement en France, Apple Arcade inclura au démarrage une centaine de jeux inédits et exclusifs, accessibles sur l'Apple TV, l'iPhone, l'iPad et les Mac. Offre intéressante, Apple Card, une carte bancaire physique ou dématérialisée au choix, fonctionnant via l'iPhone, arrive en complément d'Apple Pay pour gérer les finances de chacun, assurer un suivi de ses dépenses et recevoir de l'argent en fonction de ses dépenses via un programme de fidélité. Elle s'ajoute à Apple Wallet comme les autres CB des banque partenaires. Malheureusement, son lancement à l'été est réservé aux Etats-Unis, même si son usage pourra être mondial.





Le gros morceau de la conférence est arrivé en toute fin de programme. Après avoir dévoilé le redesign et la refonte de l'appli Apple TV comme agrégateur de contenus (iTunes, programmes, chaînes à la carte, etc.), Apple a annoncé ce que tout le monde attendait : son offre de contenus originaux. Baptisé Apple TV+, ce nouvel espace va proposer des séries, des documentaires et des shows. Et pour cela, un casting de choix a défilé sur scène : de Steven Spielberg à Oprah Winfrey en passant par Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ou encore JJ Abrams. Le service sera disponible à l'automne (tarif abonnement non indiqué).