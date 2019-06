REVIVEZ – WWDC 19 : Apple dit au revoir à iTunes et bonjour au Mac Pro

Cette entrée en matière -souvent longue- sert à poser les jalons des prochains mois pour les développeurs et des échéances à venir pour les aficionados de la marque avant notamment l'arrivée des iPhone à la rentrée. Car c'est l'occasion pour Tim Cook et les siens de présenter les futures mises à jour des systèmes d'exploitation (OS). On devrait donc découvrir iOS 13 pour les iPhone, iPod et iPad ainsi que macOS 10.15 pour toute la famille Mac/Mac Pro/iMac/MacBook. Le mode sombre très en vogue devrait être généralisé sur iOS 13. Selon les rumeurs, ce dernier mettrait surtout l'accent sur des fonctionnalités pour iPad (partage d'écran, second écran pour un Mac, Siri amélioré, emoji, multi-comptes…).