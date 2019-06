REVIVEZ – WWDC 19 : Mac Pro, mode sombre, iPadOS, iTunes… Le point sur toutes les annonces d'Apple

Matériel-logiciel-services. Tim Cook a rappelé en début de conférence le nouveau triptyque maison. Le renouveau matériel (iPad mini, iPad Air, iPod Touch, rafraîchissement des MacBook…) a été égrainé entre mars et mai. Les services ont eu leur moment de gloire lors de la keynote précédente (Apple TV+, Apple Arcade en tête). Il ne restait plus que l'aspect logiciel, les systèmes d'exploitation et les applications.





Durant plus de deux heures, Apple a dévoilé les nouveautés qui égayeront iOS 13 pour iPhone (mode sombre, amélioration de l'édition de photo, l'appli Plans affinée avec un mode "Look Around" façon Street view de Google, Sign in with Apple pour plus de confidentialité, Siri plus efficace…), mais aussi watchOS 6 pour sa montre Apple Watch avec un gros focus sur la santé. Le système tvOS de l'Apple TV s'enrichit d'un nouveau design pour l'accueil, mais surtout du support multi-compte pour adapter son fonctionnement à chaque membre de la famille.