Données personnelles : un mois après son lancement, comment les médias américains se débrouillent-ils avec le RGPD ?

Autre cas de figure, pour certains grands sites : l'absence de choix, ou presque. C'est le cas pour nombre de sites média, comme nos confrères de The Verge, de Slate ou le grand site médical WebMD. Ici, on peut au choix valider l'usage de ses données dès la page d'accueil, ou aller lire dans le détail les quelques dizaines de pages du règlement intérieur sur le sujet. Rien sur le site ne permet de gérer les cookies que l'on accepte ou non, le règlement se borne à expliquer comment l'internaute peut demander à son navigateur de ne plus accepter de cookies, du tout, de quelque site que ce soit. On est bien loin des préconisations du RGPD, et pourtant, c'est ça, ou la porte : à défaut de cliquer sur le bouton "J'accepte" sur la page d'accueil, le site reste inaccessible. Mais il y a plus fou encore...