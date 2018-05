RGPD : non, vous n'aurez pas accès aux mails de votre patron qui parlent de vous

Vous aimeriez savoir ce que votre patron pense de vous ? Les citoyens européens pourront bénéficier, d’ici la fin du mois, d’un droit de regard sur l’ensemble des données que possède une entreprise les concernant. Le 25 mai prochain entrera en vigueur le Règlement général sur la protection des données (GPDR). Ce texte de loi vise à concilier protection de la vie privée et numérique, à l’heure où de plus en plus d’entreprises collectent, stockent et analysent des masses d’informations personnelles.





Désormais, les entreprises qui désireront utiliser les informations confidentielles appartenant à des résidents de l'Union européenne (UE) devront obtenir leur consentement et être claires sur leur utilisation. Les citoyens pourront, eux, s’appuyer sur ce nouveau texte de loi pour protéger leurs données personnelles , s’ils estiment qu’une organisation ou qu’une entreprise - y compris leur employeur - utilise ces données de manière abusive.