Parents, voici pourquoi vos enfants se sont fait bannir de Twitter et Instagram

Snapchat, le média des millenials, a fait le choix de continuer de permettre aux moins de 16 ans d'utiliser sa plateforme. Les adolescents étant ses utilisateurs les plus fidèles et actifs, il est impératif pour le réseau social de conserver cette tranche d’âge dans son giron. En vertu du nouveau règlement sur la protection des données personnelles, tout comme ses rivaux Instagram et Twitter, l'entreprise a dû adresser un message à ses utilisateurs mineurs de moins de 15 ans afin d'obtenir le consentement de leurs parents ou tuteurs.





Le réseau social s'est engagé, en outre, à réduire la quantité de données collectées auprès des mineurs. Il a également mis en place un centre de confidentialité en ligne. Depuis le 25 mai, un site dédié permet aux utilisateurs de plateforme et à leurs parents de consulter la politique de confidentialité du réseau social : par exemple, quelles sont les informations collectées, pour quelle raisons et pour combien de temps, conformément à la nouvelle loi sur la protection des données personnelles. Snapchat n'a visiblement pas été aussi répressif que ses concurrents, Twitter et Instagram, afin de bloquer les comptes des utilisateurs mineurs qui trichent sur leur âge. On comprend aisément pourquoi...