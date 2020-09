Amazon lance un étonnant drone pour surveiller la maison en votre absence

Pour nouvelle qu'elle soit, cette caméra a un goût de déjà-vu, dans des films, des séries de science-fiction, dans des projections vers ce qui ressemblait alors à un futur proche. Une caméra volante assez petite, maniable et autonome pour se déplacer à l'intérieur d'un bâtiment, d'une habitation, ça existait déjà, mais uniquement pour les professionnels de la sécurité ou les forces de police, et à des prix bien loin du grand public.

D'abord, si Ring lance la Always Home Cam, c'est son nom, c'est parce que c'est possible. Possible techniquement grâce à la miniaturisation des composants, des moteurs, la possibilité de diffuser en direct de la vidéo de bonne qualité, avec des batteries dont l'autonomie permettent de promettre une caméra volante toujours disponible. Possible également en terme de prix : à 250 euros, le gadget n'est pas donné, mais pas dispendieux, surtout quand on considère qu'il peut avantageusement remplacer plusieurs caméras statiques que l'on aurait installé dans des points stratégiques de son habitation.

Alors forcément, au moment où l'on sent chez beaucoup d'internautes des craintes larvées quant à la vie privée, au moment où assistants vocaux et enceintes connectées - du même Amazon, entre autres - se multiplient, sortir une caméra de surveillance volante et connectée peut ressembler à un pari gonflé. De quoi expliquer peut-être pourquoi Amazon n'a pas intégré Ring aux produits de la maison-mère, et promet qu'il y a bien un mur de verre, même virtuel, entre les informations recueillies par Ring pour protéger votre habitation, et le reste des activités d'Amazon.

Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Au moment où il dévoilait le plus indiscret des drones, Ring a annoncé que les vidéos transmises par ses appareils seraient désormais chiffrées de bout en bout, pour tenir une promesse simple : que les images tournées chez vous ne soient visibles que de vous, même Ring n'y aura plus accès. Surtout, la caméra de la Always Home Cam s'escamote dans sa base quand on ne l'utilise pas, et devient alors aveugle. De la confidentialité intégrée au design.