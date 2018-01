Roberts, la radio au service de la famille royale britannique

Ils ne veulent pas s’en vanter, mais ne doivent pas en être peu fiers. Depuis 1940, l’entreprise Roberts fabrique les radios qui ornent les appartements royaux de Buckingham Palace. Pour la petite société créée en 1932 par Harry Roberts et Leslie Bidmead, tout a commencé un jour de décembre 1940. Harrods, le prestigieux magasin londonien, fait parvenir un courrier à Roberts pour lui annoncer avoir "le plaisir d’avoir vendu à sa Majesté la Reine (mère, ndlr) l’un de vos Model MD4 pour son usage personnel." En fait, il s’agissait du second appareil Roberts acheté par la Reine Mère, un an après en avoir acquis un au magasin de l’Armée et de la Marine comme cadeau pour la Princesse Elizabeth. Le début d’une longue histoire d’amour entre la marque et la future reine.





Le roi George VI fut ainsi immortalisé écoutant de la musique avec son épouse sur l’un des premiers postes radio sans fil (photo, 1948). Le modèle évolue peu à peu à compter de 1956 et la sortie de l’iconique Revival R66 qui a été inspiré à Harry Roberts par le sac à main de sa femme. Il fera le bonheur de la nouvelle reine Elizabeth II. "Nous n’avons pas gardé le style rétro pour satisfaire la famille royale, nous explique un porte-parole de Roberts. Cependant, il y a indéniablement un lien entre le look iconique de la radio et les traditions, l’héritage britanniques. C’est pour cela que ces radios sont autant appréciées."